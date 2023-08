I due club non hanno ancora raggiunto l'accordo per l'attaccante: 5 milioni più altri 5 milioni di bonus (non facili da raggiungere) la proposta giallorossa che però non accontenta i nerazzurri. Si continua a trattare. Intanto Marcos Leonardo è tornato a giocare, e segnare, con il Santos ma manda messaggi ai giallorossi: "Sono rimasto fuori contro il Fortaleza perché non c'ero con la testa. Pensavo alla Roma perché desideravo andarci"

La Roma non molla Duvan Zapata nonostante le difficoltà per arrivare alla fumata bianca con l’Atalanta. I giallorossi, sempre a caccia di una prima punta esperta, continuano a trattare per arrivare all’attaccante colombiano classe 1991, da tempo nel mirino del club allenato da Mourinho. I discorsi tra i club e gli agenti continuano, ma ancora non si è arrivati alla chiusura dell’operazione: tra Roma e Atalanta infatti non c’è ancora accordo, con i giallorossi che vorrebbero acquistare il cartellino di Zapata a 5 milioni di euro di parte fissa più altri 5 milioni di bonus, non facili però da raggiungere. Condizioni che non trovano d’accordo l’Atalanta che al momento continua a rifiutare.