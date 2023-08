Calciomercato

Arrivo in difesa per l'Empoli: ufficiale Bereszynski dalla Samp dopo il prestito al Napoli della seconda parte di stagione. Con gli azzurri ha vinto lo scudetto. Colpo del Sassuolo: ecco Pedersen dal Feyenoord. Serdar è dell'Hellas Verona: operazione in prestito. Inserito nell'affare Samardzic-Inter, alla fine Fabbian va al Bologna: ufficiale il trasferimento del centrocampista, nell'ultima stagione in B alla Reggina. Tutti gli acquisti ufficiali in Serie A CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE