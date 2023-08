Le richieste del Marsiglia

La Lazio, al momento, sebbene continui a parlare con gli agenti del giocatore, non è ancora in una fase avanzata con il club francese. La richiesta iniziale del Marsiglia per far partire Guendouzi è pari a 20 milioni di euro, ma a fronte di un'offerta di 15 milioni i francesi potrebbero lasciare andare il centrocampista, che dopo le 33 presenze (con due gol e quattro assist) della scorsa stagione, ha già esordito in Ligue 1 in questa annata. La situazione rimane dunque da monitorare, ma dopo le esperienze in Premier League con l'Arsenal e in Bundesliga con l'Herta Berlino, oltre a quelle in patria con Lorient e OM, Guendouzi potrebbe provare la nuova avventura in Serie A: i contatti proseguono, la Lazio ci prova.