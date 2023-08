Nessuna trattativa in corso con il Chelsea per l'attaccante belga, con i giallorossi che potrebbero inserirsi solo a fine mercato se l'ex Inter non sarà andato alla Juve (sta ancora aspettando un segnale dai bianconeri) e se Pinto non avrà ancora trovato un profilo giusto per il reparto offensivo. Zapata, deadline di 48 ore CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE

La Roma sfrutterà gli ultimi giorni di mercato per regalare un attaccante a José Mourinho. Difficoltà con l'Atalanta per Duvan Zapata, mentre per Romelu Lukaku a oggi non ci sono basi concrete per iniziare a parlarne con il Chelsea, ma i giallorossi sono vigili in caso di apertura al prestito.

Lukaku-Roma, la situazione A oggi non ci sono trattative in corso tra Roma e Chelsea. I giallorossi potrebbero inserirsi, eventualmente, solo negli ultimi giorni di mercato se l'attaccante belga non sarà andato alla Juventus e se la Roma si trovasse ancora senza il centravanti. Roma vigile nel caso i 'Blues' aprissero al prestito. Tra l'altro il Chelsea ha solo uno slot libero per fare un prestito in uscita, considerando che ne ha fatti già 6 su un massimo di 7 a livello internazionale: in caso di ennesima operazione in prestito nei prossimi giorni, Lukaku potrebbe partire solo a titolo definitivo, ipotesi a quel punto quasi irrealizzabile per la Roma.

Zapata, dedline di 48 ore Anche oggi, 22 agosto, non è stata raggiunta l'intesa con l'Atalanta per Duvan Zapata. La Roma ha fissato una deadline: 48 ore per provare a raggiungere un accordo, in caso contrario Pinto virerà su altri obiettivi.