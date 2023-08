Giovane, ma con le idee chiarissime. Marco Pellegrino , difensore classe 2002 che il Milan ha acquistato dall’Atletico Platense per 3.5 milioni di euro più 2 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita, si è presentato da nuovo giocatore rossonero ai microfoni di Milan TV. " È un sogno essere qui. Quando ho saputo dell'interesse nei miei riguardi, io e la mia famiglia non potevamo crederlo. Sono molto felice che tutto questo oggi sia realtà. Il mio idolo è Sergio Ramos e oggi mi piace molo ‘El Cuti’ Romero del Tottenham. Ho scelto il 31 perché era il mio numero nel Platense e con quella maglia ho realizzato il mio primo gol", le prime parole di Pellegrino.

"Voglio adattarmi in fretta"

Il nuovo difensore del Milan Pellegrino rivela le sue qualità principali. "Le mie doti principali sono la velocità, l'aggressività in marcatura e la capacità di restare concentrato durante il match. Qui trovo un calcio tattico e con giocatori di qualità e voglio adattarmi in fretta". L’argentino, con passaporto italiano ("Mio nonno è nato in Italia, parla spesso di questo Paese e anche lui è felice per me"), racconta le sue passioni fuori dal campo: "Passo molto tempo con la mia famiglia, non faccio troppe cose. Sto con la mia ragazza, i miei amici, gioco ai videogiochi", conclude Pellegrino.