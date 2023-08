Le parole del direttore generale viola a Sky Sport: "Abbiamo rifiutato una nuova offerta per Nico, ringraziamo il Brentford ma non è e non sarà in vendita. Amrabat e Jovic? Se ci sono degli elementi scontenti devono venire a parlare con me o con Pradé e proveremo ad accontentarli. Nessun caso Sabiri, quando torneremo riprenderà ad allenarsi con la squadra"

"Oggi è arrivata un'altra offerta per Nico Gonzalez. Ringraziamo il Brentford ma Nico è un giocatore della Fiorentina". Esordisce così Joe Barone che, a pochi minuti dal fischio d'inizio del match dei playoff di Conference League contro il Rapid Vienna, ha parlato a Sky Sport del calciomercato della viola: "Stiamo costruendo una squadra importante e lui è un elemento di spicco sia per noi che per tutto il calcio italiano. Fa la differenza, sta bene con noi: non è e non sarà in vendita". Barone in seguito parla delle possibili cessioni di Amrabat e Jovic: "Sofyan sta facendo un lavoro particolare. Non abbiamo ricevuto ancora proposte, se dovessero arrivare le andremo a valutare. Siamo molto contenti del rendimento della squadra, quindi se ci sono elementi scontenti devono parlare con me o con Pradé e cercheremo di accontentarli. Non so se Jovic e Amrabat sono contenti: oggi non sono qui, vediamo se arriveranno delle offerte per poterli accontentare".