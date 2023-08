Chiusa l'operazione per il trasferimento del Tucu all'Olympique Marsiglia, per Alexis Sanchez si riaprono le porte di Appiano. Nella giornata di domani, venerdì 25 agosto, i due giocatori si sottoporranno alle visite mediche con i nuovi club

Joaquin Correa all’Olympique Marsiglia e Alexis Sanchez all'Inter : la doppia operazione è adesso realtà, dopo gli accordi di massima raggiunti già nelle scorse ore tra i due club. Sistemati gli ultimissimi dettagli tra tutte le parti coinvolte nell’affare, è già tempo di visite mediche . Il cileno domani si sottoporrà a Milano ai test medici di rito che precederanno la firma sul contratto . Percorso inverso per il Tucu Correa, che volerà in Francia domattina e successivamente si sottoporrà alle visite mediche con l’OM.

I dettagli dell'accordo Correa-OM

Inter e Olympique Marsiglia hanno chiuso l’affare Correa con la formula del prestito oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto a 13 milioni; operazione che può trasformarsi in prestito oneroso a 2 milioni, 10 di obbligo di riscatto e 1 di bonus nel caso in cui il club francese si qualifichi alla prossima edizione della Champions League. Tra il Tucu e l’OM intesa totale raggiunta anche su ingaggio e durata del contratto, in caso di riscatto.