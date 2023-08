Il club biancoceleste ha presentato un'offerta all'Olympique Marsiglia da 18 milioni (13 di parte fissa più 5 di bonus) per il centrocampista classe 1999. C'è ottimismo, ma le parti non sono vicine: bisogna continuare a lavorare sull'operazione

Dopo gli arrivi di Kamada e Rovella, la Lazio continua a essere molto attiva sul mercato in entrata a centrocampo. I biancocelesti hanno messo nel mirino Matteo Guendouzi , centrocampista classe 1999 di proprietà dell' Olympique Marsiglia . Nelle scorse ore è stata presentata un'offerta ufficiale all'OM per il calciatore francese da 18 milioni di euro (13 di parte fissa e 5 di bonus). La Lazio è ottimista ma le parti non sono ancora vicine ed è necessario continuare a lavorare sull'operazione.

I numeri di Matteo Guendouzi

Cresciuto nel Lorient, club con cui ha fatto l'esordio tra i professionisti, nell'estate 2018 Guendouzi è stato acquistato dall'Arsenal. L'impatto con la realtà inglese è stato più che positivo, con il francese che nella stagione 18/19 ha collezionato 48 presenze tra tutte le competizioni. Dopo un'ulteriore annata a Londra, nella stagione 2020/21 è passato in prestito all'Hertha Berlino, prima di essere trasferirsi all'OM nell'estate 2021: con l'Olympique è sceso in campo in 102 occasioni realizzando 10 gol e 19 assist.