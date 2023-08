L’affare tra Inter e Bayern Monaco è già fatto e impostato da giorni: 30 milioni di euro più 2 di bonus, ma il via libera per far volare Benjamin Pavard a Milano non è ancora arrivato e non arriverà, come da accordo, finché il club tedesco non avrà individuato il suo sostituto. Una situazione spiegata bene direttamente da Thomas Tuchel: "Pavard ha chiesto di andare via, ma la richiesta è arrivata molto tardi. Noi dobbiamo pensare al club, alla squadra e Benji è sempre stato molto stimato da me, da tutto lo staff tecnico e penso anche da tutto il club. L’offerta è arrivata molto tardi e anche lui mi ha comunicato molto tardi di volersene andare, questo rende le cose più complicate", le parole dell’allenatore del Bayern Monaco nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match di Bundesliga contro l'Augsburg. Tuchel ha poi proseguito: "Sono comunque piuttosto rilassato, continuerò a lavorare in modo professionale e volentieri con Pavard perché per me è sempre stato un giocatore molto importante e continuerà a esserlo. Se le cose cambieranno o meno dipende da noi, se riusciremo a trovare velocemente un sostituto oppure no".