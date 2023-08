Pavard vuole l'Inter: in tribuna contro l'Ausburg

Benjamin Pavard vuole l'Inter e continua a tenere la sua posizione nei confronti del Bayen Monaco . Il difensore francese ha lavorato a parte in tre degli ultimi quattro allenamenti della squadra di Tuchel e non prenderà parte al match di Bundesliga tra il Bayern e l'Ausburg . Il campione del mondo 2018, infatti, non è neppure in panchina e assisterà all'esordio casalingo dei suoi compagni dagli spalti dell'Allianz Arena.

Tuchel: "La richiesta di cessione di Pavard è arrivata tardi"

L'affare tra Inter e Bayern Monaco è già impostato da diversi giorni sulla base di 30 milioni di euro più 2 di bonus. I tedeschi, però, prima di dare il via libera al trasferimento vogliono trovare il sostituto di Pavard. A spiegare la situazione ci ha pensato direttamente Thomas Tuchel in conferenza stampa: "Ha chiesto di andare via, ma sia l'offerta che la richiesta di essere ceduto sono arrivate molto tardi. Questo rende le cose più complicate, ma sono rilassato: continuerò a lavorare in modo professionale e volentieri con Pavard perché per me è sempre stato un giocatore molto importante e continuerà ad esserlo. Se le cose cambieranno o meno dipende da noi, se riusciremo a trovare velocemente un sostituto oppure no". Il sostituto potrebbe essere Trevoh Chalobah, con il Bayern che sta lavorando in maniera positiva con il Chelsea.