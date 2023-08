Doppia opzione tattica per Ranieri che in difesa in una linea a tre potrebbe inserire Goldaniga e alzare Augello sulla sinistra: davanti Pavoletti in ballottaggio con Luvumbu, Oristanio dal 1'. Inzaghi recupera Darmian ma non ancora Acerbi ed è orientato a confermare gli 11 del debutto contro il Monza, con Thuram (in netto vantaggio su Arnautovic) davanti accanto a Lautaro. Le probabili formazioni di Cagliari-Inter