Arriva dalla Bundesliga il nuovo rinforzo del Napoli di Rudi Garcia . Dopo l’accelerata delle scorse ore nelle quali è stata impostata l’operazione, adesso sono stati sistemati tutti i dettagli con l’Eintracht Francoforte per il trasferimento di Jesper Lindstrom in Italia. Accordo totale raggiunto tra club sulla base di un prestito con obbligo di riscatto intorno ai 30 milioni di euro, intesa trovata anche tra il Napoli e il talento classe 2000.

Presto l'arrivo in Italia

Jesper Lindstrom – trequartista danese, capace di giocare su entrabe le fasce – è dunque atteso a breve in Italia dove nella giornata di domani, martedì 29 agosto, si sottoporrà alle visite mediche di rito che precederanno la firma sul contratto con il Napoli. La società campione d’Italia ha deciso dunque di affondare su Lindstrom a prescindere da quello che sarà il futuro di Hirving Lozano: sul messicano (che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2024) c'è il Psv, che ha offerto 10 milioni più 5 di bonus per riportare l'esterno offensivo in Olanda.