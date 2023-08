Matteo Barzaghi ci racconta un retroscena decisivo per il mancato ritorno di Romelu Lukaku all'Inter e il conseguente passaggio alla Roma in questi ultimi giorni di calciomercato. Dopo essersi reso irreperibile per la società, l'attaccante non ha risposto nemmeno alle chiamate dei compagni. Da lì, lo spogliatoio nerazzurro ha detto 'no' quando il club ha provato a riallacciare i rapporti con il giocatore

