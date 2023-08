Contatti tra le due società anche nella giornata di oggi. Il club nerazzurro ha avuto garanzie dal Bayern Monaco sul giocatore francese, con i tedeschi sempre alle prese con la ricerca del sostituto del terzino. Maggior serenità da parte dell'Inter, che non più di 24 ore prima aveva imposto una deadline per le 15.00 di oggi: si va verso la definizione dell'affare e lo sbarco a Milano di Pavard per visite e firma

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE