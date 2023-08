Cagliari, è fatta per Petagna dal Monza

Claudio Ranieri avrà il suo nuovo attaccante: chiusa l'operazione con il Monza per l'arrivo in Sardegna di Andrea Petagna. Il giocatore, atteso nelle prossime ore in città per svolgere le visite mediche, si trasferisce con la formula del prestito

Petagna al Cagliari, la formula

L'ex centravanti del Napoli si trasferisce con la formula del prestito con diritto di riscatto. Operazione chiusa in giornata, oggi 29 agosto, dopo che sull'attaccante si era registrato anche l'interesse del Genoa. Zero minuti in stagione per lui in maglia Monza: sempre in panchina tra i due impegni di campionato contro Inter ed Empoli, e in Coppa Italia nella sfida alla Reggiana. Dopo un solo anno, Petagna lascia i brianzoli: nella scorsa stagione 32 presenze totali e 5 reti all'attivo.