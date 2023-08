Lo svizzero torna in Italia (giovedì sosterrà le visite mediche): va al Bologna in prestito con diritto di riscatto: intesa totale con il Nottingham Forest dove si trasferirà Dominguez a titolo definitivo per circa 10 milioni di euro

A distanza di un anno dall’addio all’Atalanta, Remo Freuler torna in Serie A . Il centrocampista svizzero classe 1992 nella prossima stagione giocherà infatti nel Bologna che ha chiuso l'affare con il Nottingham Forest con la formula del prestito con diritto di riscatto . Al club inglese, in un'operazione comunque slegata da Freuler, si trasferirà a titolo definitivo Nico Dominguez per circa 10 milioni di euro.

Per Freuler visite mediche giovedì

Il Bologna sta organizzando il viaggio di Freuler in Italia, dove è atteso giovedì per le visite mediche. Dominguez, in scadenza nel 2024 (nei pensieri anche del Milan in caso di uscita di Krunic), volerà invece un Premier League, dove lo attende il Nottingham Forest.