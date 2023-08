Calciomercato, le news di oggi in diretta

In queste ultime ore di mercato, l’Inter potrebbe provare a chiudere per un altro centrocampista. Ci sono stati dei contatti con il Sassuolo per Maxime Lopez, che ha richieste anche dall'estero ma visti gli ottimi rapporti tra i club l'operazione potrebbe andare in porto. Contatti anche con il Tottenham per Ndombelè. Chieste informazioni anche per Soumaré del Leicester, centrocampista classe 1999 in uscita dal club inglese