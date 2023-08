Nel nuovo contatto avvenuto nella notte, il difensore ha ribadito i dubbi sul voler lasciare il Torino: l'Atalanta ha così definitivamente rinunciato al suo acquisto. I nerazzurri valutano se chiudere per Hien del Verona

Dubbi diventati sempre più insistenti, tanto da far saltare definitivamente la trattativa. Alessandro Buongiorno non giocherà nell’Atalanta la prossima stagione, nonostante l’intesa di massima raggiunta tra il club bergamasco e il Torino. Il difensore granata classe 1999 ha fin da subito tentennato davanti alla proposta nerazzurra, perché non convinto di lasciare il Torino, società dove è cresciuto e a cui è legato da un contratto fino al 2028. La scorsa notte c’è stato un nuovo contatto diretto tra l’Atalanta e il giocatore, con il club nerazzurro che – visti i tentennamenti del difensore – ha deciso di rinunciare definitivamente all’acquisto del calciatore, che resterà così al Torino.