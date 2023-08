L'iraniano nelle ultime ore si è affidato a un nuovo agente per la parte contrattuale, con questultimo che ora chiede commissioni e stipendio più alto per il calciatore. È questo il vero nodo da sciogliere visto che tra i club l'accordo c'è già

Una corsa contro il tempo per cercare di superare gli ultimi ostacoli emersi a partire dalla serata di mercoledì sera, quando l’affare sembrava a un passo dalla fumata bianca. Poi la frenata, inaspettata, che ha rimescolato le carte dell’operazione. Il Milan però continua a lavorare per provare ad arrivare a Mehdi Taremi, attaccante in scadenza nel 2024 con il Porto. Il nodo oggi, quando si avvicina sempre più la deadline della chiusura delle trattative (1° settembre ore 20) è legato alle commissioni e all'ingaggio. Nelle ultime ore l’attaccante iraniano si è affidato a un agente molto vicino al Porto per farsi curare la parte contrattuale e quest’ultimo ha chiesto commissioni più alte, oltre alla richiesta di rivedere l’accordo sullo stipendio, visto che Taremi non accetta più l’ingaggio da 1.5 milioni proposto da rossoneri.