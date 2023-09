Si chiude dopo 13 anni (con in mezzo una parentesi al Milan) l'avventura di Leonardo Bonucci alla Juventus. È ufficiale, infatti, la cessione del difensore all'Union Berlino, ma il campione d'Europa 2021 con la Nazionale avrà l'occasione di tornare in Italia, visto che il club tedesco è stato sorteggiato con il Napoli nella fase a gironi di Champions League. Operazione a titolo gratuito per i bianconeri, con Bonucci che ha firmato un contratto annuale con l'Union, con opzione per un altro anno.