Barrow va in Arabia: ufficiale all'Al-Taawoun

Barrow, frizione molto importante con Motta: "Il club ha capito il mio malessere"

L'addio al Bologna è stato determinato anche da una frizione molto importante con Thiago Motta. "Deve prendersi le proprie responsabilità all'interno del gruppo", aveva dichiarato l'allenatore dopo la vittoria sul Cagliari, in risposta alla decisione di Barrow di non allenarsi con la squadra nell'ultimo periodo. L'attaccante gambiano qualche giorno fa ha voluto rispondere al suo allenatore, annunciando la partenza per l'Arabia: "La società ha capito il mio malessere nel continuare la mia avventura al Bologna, in particolare con questo allenatore - ha dichiarato a gianlucadimarzio.com. Non posso rimanere in un posto dove non sento più le giuste motivazioni. Le mie responsabilità le prendo sempre, ed è per questo motivo che è meglio per tutti che io saluti Bologna, ed anche l’Italia, che mi ha accolto per moltissimi anni. Voglio ringraziare la società, in particolare Fenucci e Sartori ed il presidente Saputo, oltre ai miei compagni che porterò sempre nel cuore e gli splendidi tifosi rossoblù”.