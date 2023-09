L'ex allenatore di Milan e Napoli è a un passo dalla panchina dell'Olympique Lione. Il club francese ha conquistato solamente 1 punto nelle prime quattro sfide di Ligue 1, risultati che hanno convinto il club a esonerare Laurenti Blanc. Mancano solamente pochi dettagli per definire l'accordo, per poter permettere a Gattuso di essere già presente nella partita con il Le Havre della prossima domenica

Gennaro Gattuso ripartirà dalla Francia. Dopo l'esperienza in Spagna con il Valencia, terminata lo scorso gennaio con l'esonero, l'ex allenatore di Milan e Napoli è a un passo dalla panchina dell'Olympique Lione. Il club francese ha infatti appena esonerato Laurent Blanc per i deludenti risultati ottenuti nelle prime quattro giornate di Ligue 1: appena 1 punto sui 12 disponibili. La società ha da poco annunciato di affere affidato la panchina ad interim a Vulliez, Sonny Anderson e all'ex interista Brechet. Ma nelle prossime ore si dovrebbe definire l'accordo per la firma sul contratto da parte di Gattuso: mancano solo gli ultimi dettagli per permettere al campione del mondo 2006 di essere in panchina per la sfida interna contro il Le Havre, in programma domenica 17 settembre alle 20.45.