Nuova avventura in Turchia per Mario Balotelli. Nuova fino a un certo punto, visto che per l'attaccante italiano si tratta di un ritorno: ha firmato, infatti, un contratto annuale con l'Adana Demirspor, con opzione per un altro anno. A ufficializzarlo è stato lo stesso club turco, con un video celebrativo delle prodezze fatte da SuperMario nella sua prima esperienza. A guidare la squadra c'è oggi Patrick Kluivert, ex centravanti olandese di Barcellona e Milan.