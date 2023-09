Kane al Bayern: Tottenham ha clausola di recompra

Il Bayern Monaco a inizio agosto si è comprato i gol di Harry Kane ma il Tottenham si è riservato per contratto la possibilità di riportarlo a Londra. La rivelazione è del presidente degli Spurs Daniel Levy, che in un’intervista ha spiegato un dettaglio finora rimasto sconosciuto della trattativa che per 100 milioni ha portato il centravanti dell’Inghilterra in Baviera: “Abbiamo una clausola di recompra per Kane. Lo ringrazio per quello che ha fatto al Tottenham dove sarà sempre il benvenuto perché è uno di famiglia. Resterà per sempre nella nostra storia”. Una storia dunque che almeno a livello teorico potrebbe riaprirsi se un giorno il Tottenham vorrà esercitare una clausola prevista dal contratto di vendita di Kane al Bayern: la possibilità per gli Spurs di riportarlo a Londra.