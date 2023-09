"A Firenze felice sin dal primo giorno, orgoglioso di restare"

Arrivato a Firenze nel 2021 dallo Stoccarda, il classe '98 è alla sua terza stagione in viola. Dopo l'annuncio del prolungamento del contratto (il precedente accordo scadeva nel 2026), Nico Gonzalez - che in questa stagione ha già messo a segno 4 gol tra campionato e Conference League - ha rilasciato le prime dichiarazioni: "Sono felice di rimanere qui, in questa città e con questa maglia - le sue parole ai canali ufficiali della Fiorentina -, voglio dire grazie alla società, ai miei compagni e al mister che hanno fatto in modo che questo potesse succedere. Il passato rimane alle spalle, ora penso solo alla prossima partita con il Frosinone, per noi questa è la cosa più importante. Per il resto, sono contento di poter indossare ancora questa maglia, qui sono felice sin dal primo giorno in cui sono arrivato. Indosso la maglia numero 10, ma qui la più pesante è la 9 (ride, ndr). Però sono contento che i tifosi siano felici del fatto che ho preso il numero 10, anche se non conta il numero ma solo la maglia. Devo continuare così". Soddisfatto anche il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone: "Siamo super felici per Nico, per tutta la Fiorentina e soprattutto per la tifoseria. Abbiamo firmato un lungo accordo, ne parlavamo da tempo e siamo tutti davvero contenti. Nico fa parte del futuro della famiglia viola".