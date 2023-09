In attesa di trascinare il Monza sul campo, il Papu Gomez coinvolge Adriano Galliani...in pista. I profili Instagram del club biancorosso e degli Autogol hanno pubblicato un reel in cui l'argentino e il vice-presidente ballano sulle note di "Baila como El Papu", hit lanciata dall'ex Atalanta, dal trio comico e da Dj Matrix nel 2017, per l'occasione ribatezzata in "Baila como El Condor". E Galliani non sembra cavarsela affatto male

LE PAROLE DI GOMEZ ALL'ARRIVO IN ITALIA