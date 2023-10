Filippo Inzaghi è il nuovo allenatore della Salernitana. Il presidente Iervolino ha preso la decisione finale in merito all’esonero di Paulo Sousa, ora è arrivata anche l'ufficialità. Tra l'altro, Paolo Sousa stasera non sarà presente a Torino, dove era stato invitato per l'evento dei 100 anni della famiglia Agnelli alla Juventus. Il portoghese paga la brutta sconfitta contro il Monza e l'avvio in campionato tutt'altro che soddisfacente per i campani, con tre punti in otto partite e ancora con zero vittorie all'attivo.