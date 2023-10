Nel video Massimo Ugolini fa il punto della situazione sulla panchina del Napoli. Con Garcia che torna in città per riprendere gli allenamenti insieme ai giocatori rimasti a Castel Volturno. E con il presidente De Laurentiis che, dopo lo spiraglio laciato aperto ieri da Antonio Conte, proverà a convincerlo ad abbracciare il progetto Napoli

Dopo le dichiarazioni rilasciate nel corso della serata di festa per i 100 anni della famiglia Agnelli alla guida della Juventus, Antonio Conte ribadisce le sue parole anche con un intervento sui social. “Per adesso mi godo la famiglia, ho fatto una scelta precisa quando ho lasciato l'Inghilterra”, aveva detto al microfono di Gianluca Di Marzio, e su Instagram usa parole molto simili e nette, che suonano come una chiusura definitiva al corteggiamento di De Laurentiis: “Sento insistenti voci di mercato che mi accostano a Club importanti, ma ribadisco che per adesso c’è solo la volontà di continuare a stare fermo e godermi la Famiglia”.