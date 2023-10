C'è stato un incontro per il rinnovo di Krunic, il Milan ha alzato la proposta contrattuale ma la richiesta resta alta. Interesse per Thiaw, soprattutto dall'Inghilterra. Mentre per il vice Theo Hernandez torna di moda il nome di Juan Miranda del Betis

Il punto in casa Milan. Anzi, tre. Un rinnovo, l'interesse per un giocatore in uscita e per uno in entrata. I nomi sono quelli di Rade Krunic, Malick Thiaw e Juan Miranda, ma andiamo con ordine. Innanzitutto il rinnovo, perché c'è stato un recente incontro per il prolungamento di Krunic, come noto tra i tasselli tattici chiave della formazione di Pioli. Il bosniaco andrà in scadenza nel 2025 e guadagna attualmente un milione e mezzo a stagione netto più bonus, per arrivare fino a due. Il Milan, nell'incontro, ha alzato a due netti di base più bonus, ma il calciatore ha fatto una richiesta ritenuta molto alta, di tre milioni netti. A quel punto il gioco potrebbe portare a un rialzo a 2,2 o 2,5, ma solo con l'ok della proprietà.