Ottavo Pallone d'Oro e nuovo record per Messi: è ancora lui l'over 34 più prezioso al mondo (nonostante di anni ne abbia 36). Nella classifica di Transfermarkt è l'Inter la squadra più rappresentata con ben sei giocatori, ma ce n'è uno per parte anche di Milan e Roma. Esperienza al potere, tra chi gioca ancora in un top club europeo e grandi campioni oggi in Arabia Saudita o Turchia