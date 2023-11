Inter, Marotta conferma: "Konatè del Salisburgo ci piace molto"

Prima del match con il Salisburgo l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video confermando l'interessamento dell'Inter per Karim Konaté . "Ci piace sicuramente, ma nel Salisburgo ci sono anche altri giovani interessanti che sono sul taccuino di diversi club". Elogi poi per Simone Inzaghi che gestisce un gruppo ampio senza scontentare nessuno : "Partecipiamo a diverse competizioni. È giusto allestire una squadra lunga e con ricambi. Inzaghi sta gestendo le forze nel migliore dei modi, contiamo su giocatori che sono titolari e co-titolari. Per noi non credo si senta la mancanza di questo o di quel giocatore ".

Chi è Karim Konatè

Karim Konatè è uno dei tanti talenti che il Salisburgo sta mettendo in vetrina in questa stagione. Classe 2004, già nazionale della Costa d'Avorio, è un attaccante che può giocare indifferentemente da punta centrale o da esterno. In stagione ha segnato 8 gol in campionato in 13 presenze e 2 in coppa d'Austria in sole 3 partite. Ha già messo insieme 9 presenze con la Nazionale maggiore della Costa d'Avorio