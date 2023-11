In scadenza nel 2026, il centrocampista 25enne ha esteso fino al 2028 il suo contratto con la Juventus. È ufficiale il rinnovo di Manuel Locatelli, firma commentata sui canali ufficiali bianconeri: "Sono veramente felice e soddisfatto, questa maglia me la sento addosso. Qui è come casa per me"

Insieme fino al 2028. È ufficiale il rinnovo di contratto con la Juventus di Manuel Locatelli, centrocampista 25enne che ha esteso di due anni la sua intesa con il club. Una splendida notizia per il mondo bianconero, che due anni fa ha accolto un giocatore da 103 presenze (con 4 gol) a Torino. Titolarissimo per Allegri, lui che ha segnato da ex il gol-vittoria col Milan in questa stagione, Locatelli ha commentato la firma sui canali ufficiali della Juve: "Ciao ragazzi, sono veramente felice e soddisfatto di aver rinnovato il mio contratto. Questa maglia me la sento addosso, qui è come casa per me. Voglio dirvi che vi voglio bene, vi mando un grande abbraccio e mi raccomando, sempre forza Juve!".