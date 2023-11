T. Pinto: "Bove ragazzo d'oro. Futuro della Roma"

Il general manager giallorosso sul rinnovo di Edoardo Bove: “Ha scelto di rimanere qui per imparare e lavorare con Mourinho e la squadra. Il suo contratto? Lavoriamo molto e parliamo poco. Sarà il futuro della Roma”

"È un ragazzo d'oro. Come persona e giocatore". Sono le parole di Tiago Pinto, general manager della Roma, su Edoardo Bove, centrocampista classe 2022. "Due stagioni fa giocava poco ma ha voluto rimanere per imparare, lavorare con Mourinho e con la squadra - ha detto Tiago Pinto a Sky -. Penso che oggi sia molto felice delle opportunità che ha. Siamo molto felici. Contratto? Lavoriamo molto e parliamo poco. Al momento giusto tutti sapranno ma non è un problema: lui sarà il futuro della Roma".