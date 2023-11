L'Inter punta a rinnovare i contratti di Mkhitaryan (scadenza 2024), Dumfries (2025), Dimarco, Barella e Lautaro (2026) per evitare di perdere altri big a zero, come capitato la scorsa estate con Skriniar. E a gennaio, se ci saranno delel occasioni, è pronta a coglierle... SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ

Rinnovi, consolidamento della rosa attuale, opportunità last minute al netto di imprevisti. Il mercato dell’Inter nel mese di gennaio accenderà i fari soprattutto su quei giocatori, la maggior parte non in scadenza immediata, che la società vuole blindare per evitare un altro spiacevole caso Skriniar.

La priorità Mkhitaryan E allora più o meno si andrà in ordine di priorità contrattuale o quasi. Henrick Mkhitaryan è il primo in scadenza a giugno del prossimo anno e il centrocampista armeno già dalla conferenza pre Salisburgo aveva data la piena disponibilità a restare in nerazzurro. La trattativa già avviata poggia sull'ipotesi di un biennale, allo stesso ingaggio attuale di circa 3,5 milioni.

I rinnovi di Dumfries e Dimarco Per l’olandese la scadenza è tra due anni ma se nei mesi scorsi l’offerta giusta avrebbe potuto far tentennare il club per una sua cessione ora la valutazione è salita a livelli decisamente importanti vista anche la continuità e la crescita delle sue prestazioni. 45-50 milioni la valutazione attuale per il cartellino di Denzel ma voglia prioritaria del club di prolungare almeno di 2 anni il rapporto con lui portando l’ingaggio ad oltre 4 milioni e premiando anche la partenza sprint di un calciatore che in questa stagione ha già messo a segno 2 gol e 4 assist. Dall’altra parte del campo l’eurogol con cui Dimarco ha timbrato la sfida con il Frosinone è la conferma che il giocatore è cresciuto enormemente per rendimento e condizione. Federico è ormai l’immagine più genuina di un ragazzo di talento nato con la camicia nerazzurra cucita addosso e che ha una gran voglia di legarsi a vita a questo club. Con l’entourage di Dimash, come viene chiamato nell’ambiente, i discorsi sono stati avviati da tempo e a breve si farà il punto per il futuro di un esterno offensivo seguito con interesse anche a livello internazionale ma che ha una sola squadra nel cuore. approfondimento Dimarco, Recoba e... I gol "dalla luna"

Blindare Barella e Lautaro Poi la strategia societaria si sposterà sui rinnovi di Nicolò Barella e Lautaro Martinez, entrambi in scadenza a giugno 2026 e per i quali la società è disposta ad uno sforzo importante per soddisfarne ambizioni contrattuali e di ingaggio. La storia insegna che muoversi in anticipo può facilitare la trattativa per due pedine strategiche per le quali si possono già immaginare nei prossimi anni proposte monstre, non solo dal mondo arabo, difficilmente rifiutabili. Ma la volontà più volte manifestata soprattutto dal capitano nerazzurro è continuare a vincere e rimanere competitivi con il club di via della Liberazione.

Tutti pazzi per Tiago Djalò Ovviamente tutto il resto rimane sotto osservazione. Dalla difesa dove ad esempio Tiago Djalò, difensore del Lille, piace molto soprattutto se l’operazione dovesse essere fatta a parametro zero (ma la concorrenza di Juve e Barcellona è forte). In ogni caso è quello il tipo di giocatore individuato per dare una alternativa alla linea a 3 di Inzaghi. approfondimento Mbappé e non solo: i big in scadenza nel 2024

Il ‘solito’ Taremi Così come è sotto la lente di ingrandimento il reparto offensivo perché dietro Lautaro e Thuram non tutto è filato liscio anche a livello di infortuni. In quest’ottica il nome è sempre lo stesso: Mehdi Taremi del Porto. Il centravanti iraniano ha già comunicato al suo club che non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo giugno. E dunque la sua situazione va monitorata, sia per l’estate ma anche per gennaio. Molto dipenderà da quanto Arnautovic e Sanchez riusciranno a dare a livello di garanzie anche in termini realizzativi da qui a Natale. Thuram e Lautaro sono partiti come meglio non potevano per gol e feeling, ma non è pensabile affidarsi solo a loro. Sanchez ha lanciato qualche segnale positivo e trovato il gol in Champions, Arnautovic invece è ancora in fase di rodaggio dopo l’infortunio. Taremi è stato accostato all’Inter anche in estate e a gennaio l’occasione potrebbe ripresentarsi.