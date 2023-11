Premier, nessun divieto ai prestiti tra proprietà

Nel massimo campionato inglese si è svolta la votazione per imporre un divieto ai prestiti a gennaio tra club con gli stessi proprietari. Secondo quanto riportato dai media inglesi, la maggioranza è stata a favore, ma servivano i due terzi dei voti per attuare la regola. Questo vuol dire che il Newcastle potrebbe pescare dalla Saudi Pro League (e non solo)

Nessun divieto per i prestiti tra club con gli stessi proprietari a gennaio. Come riferiscono i media inglesi, la votazione per porre un divieto a questo passaggio "interno" di calciatori non è andata a buon fine: la maggioranza è stata a favore, ma servivano i due terzi dei voti (14 totali su 20) per attuare la regola. Al centro del dibattito ci sono soprattutto le possibili mosse del Newcastle del fondo PIF, il fondo sovrano dell'Arabia Saudita, a cui ad oggi non sarebbe vietato di intavolare affari con Al-Ittihad, Al-Nassr, Al-Hilal e Al-Ahli, quattro tra le principali squadre saudite che hanno infiammato il mercato estivo con colpi da capogiro e controllate dallo stesso fondo. In particolar modo, stando ai rumour britannici, nel mirino sembrerebbe esserci Ruben Neves, il portoghese, ex Wolves e oggi all'Al-Hilal, potrebbe infatti diventare il perfetto sostituto dello squalificato Tonali. Lo stesso manager Eddie Howe ha ammesso l'interesse per il giocatore.