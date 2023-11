La procuratrice brasiliana Rafaela Pimenta è intervenuta in diretta a Sky a margine del Social Football Summit: "A gennaio sarà un mercato ridotto ma molto interessante, soprattutto per i giocatori brasiliani il cui campionato finisce a dicembre. Marcos Leonardo alla Roma? Lui è pronto e il prezzo è già fissato. Ma non c’è fretta. Pogba? Rimane ottimista e positivo, si prepara per quando potrà tornare a giocare"