"A gennaio sarà un mercato ridotto ma molto interessante, soprattutto per i giocatori brasiliani il cui campionato finisce a dicembre". Parole della procuratrice Rafaela Pimenta: chi sono i 20 del campionato brasiliano più preziosi che potrebbero cambiare squadra in inverno? Solo uno di loro è over-30. Marcos Leonardo (vicino alla Roma in estate) è sul podio, ma al primo posto c'è un ex Serie A

L'INTERVISTA A PIMENTA. VIDEO - SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ