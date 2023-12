Zero necessità, ma una piccola porticina aperta per eventuali opportunità. Sono le linee guida in vista del mercato di gennaio per l'Inter, svelate da Beppe Marotta e confermate da Piero Ausilio. "A noi il mercato di gennaio non piace, Marotta ha lasciato una porticina aperta alle opportunità" ha spiegato il direttore sportivo nerazzurro ai microfoni di Sky Sport, a margine del Gran Galà del Calcio. "Oggi pensiamo di essere a posto in tutti i reparti - ha ammesso Ausilio - sono contento che Inzaghi stia usando tutti i giocatori in rosa, valorizzando giovani e meno giovani. Tutti si stanno facendo trovare pronti, anche in Champions. C'è un gruppo di giocatori che stanno bene insieme e i risultati ci danno ragione". Ausilio ha poi aggiunto: "Penso che abbiamo fatto un bel lavoro, non era facile. Sostituire 12 giocatori non era semplice, ma c'è un bel gruppo coeso. Quello che conta, però, è la fine. Non siamo neanche a metà strada, sappiamo di aver fatto il massimo. Vedremo come andrà".