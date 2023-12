Premiato con il riconoscimento di 'Greatest Challenge Of The Year' per lo scudetto conquistato nella passata stagione con il Napoli, l'attuale direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli è intervenuto alla cerimonia di premiazione del Golden Boy 2023 . Diversi gli argomenti trattati, a partire dal presente a tinte bianconere: " Sono arrivato da poco - ha detto Giuntoli - e ho trovato un gruppo di lavoro straordinario , con Giovanni Manna che mi sta aiutando. In questo momento il club sta usufruendo del lavoro svolto nel passato recente". Idee chiare sugli obiettivi da raggiungere: "Noi siamo la Juventus e dobbiamo riuscire a trovare un equilibrio tra competitività ed equilibrio finanziario . Questo non si può ottenere con una sola strategia, dal mercato o dal momento: dobbiamo essere bravi a sfruttare le occasioni e continuare a lavorare sui giovani che in questo momento ci stanno dando grandi soddisfazioni".

Il ringraziamento a ADL: "Con me ha avuto pazienza"

Inevitabile un pensiero sulla scorsa stagione, per la quale è stato premiato. Giuntoli ha ringraziato il Napoli e Aurelio De Laurentiis: "Noi (ds, ndr) lavoriamo in un tunnel lungo e buio, ogni tanto riusciamo a vedere una piccola luce in fondo. Io lavoro sempre per fare il meglio per il mio club. Ringrazio De Laurentiis perché ha avuto molta pazienza con me, e non viceversa come molti pensano, in occasione delle volte in cui ho sbagliato. Mi ha lasciato esprimere e ci siamo tolti una grande soddisfazione, riuscendo a mettere insieme una serie di cose che ci hanno portato a coronare un sogno. Quella con il Napoli è stata una vittoria di un gruppo di lavoro partito da lontano".