Kvara: "Concentrato al 100% sul Napoli"

"In questo momento sono concentrato al 100% sul Napoli - ha puntualizzato l'ex Dinamo Batumi -. Sto facendo del mio meglio per aiutare la squadra. Real Madrid? E' stata una passione d'infanzia, ma ora penso solo al Napoli: abbiamo davanti a noi partite importanti: sono molto felice qui". Poi sul futuro, chissà quanto lontano, ha aggiunto (e ribadito): "Ci sono tanti buoni club in cui mi piacerebbe giocare ma ora mi sento felice a Napoli...". Insomma, pochi dubbi: Kvara è focalizzato sul nuovo progetto tecnico con Walter Mazzarri in panchina e sulla prossima sfida alla Juventus. Le sirene estere, almeno per il momento, possono aspettare...