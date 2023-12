Nel pre partita di Europa League ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il general manager della Roma Tiago Pinto.

Prenderete un difensore sul mercato?

"E’ chiaro che in questo reparto siamo in difficoltà. Smalling ha avuto problemi fisici e vedremo quando tornerà: non c’è una data per il rientro perché è un infortunio delicato, difficile da capire quando tornerà. Con Ndicka che andrà in coppa d’Africa, come difensori centrali siamo davvero in difficoltà. Ovviamente nel mercato dovremo far qualcosa, quello è l’obiettivo. L’allenatore ha detto che è un bene che siamo tutti allineati su questo bisogno, ma abbiamo anche i paletti del Fair Play Finanziario e dobbiamo gestire la parte sportiva e la parte economica. Abbiamo anche giocatori che giocano fuori ruolo, ma nel calcio moderno anche questo è importante, avere giocatori che sanno giocare in più di una posizione. Ma veramente dobbiamo fare qualcosa sul mercato.

Ci sarà un incontro tra la proprietà e Mourinho?

Magari passeranno il Capodanno insieme! Al di là degli scherzi, sono situazioni di cui si parla internamente, non ne parleremo mai pubblicamente di questo, quindi la vedremo noi internamente.

Lei ha chiaro il futuro di Mourinho?

Nella mia testa è tutto molto chiaro!

Possibili avversarie nei playoff di Europa League?

Sarà difficile arrivare primi nel girone. Non sono bugiardo e dico che non voglio giocare contro il Benfica, ma nel caso lo trovassimo voglio vincere. Tutte le squadre sono difficili, anche la scorsa stagione abbiamo fatto una Europa League in cui abbiamo giocato contro Salisburgo, Real Sociedad, Bayer Leverkusen (che stanno facendo benissimo in questa stagione), quindi sarà difficile per noi ma sarà difficile anche per loro.