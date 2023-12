Nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport, l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha toccato diversi temi, tra i quali il “caso Mourinho” accaduto prima nell’ultima sfida tra la squadra emiliana e la Roma (l’allenatore si era espresso su Berardi dicendo che "destabilizza il gioco: prende falli, gialli, rigori inesistenti"), e il futuro dello stesso esterno azzurro: “Berardi? Non vendo nessuno a gennaio e, in base alle opportunità che si verranno a creare, vedremo come intervenire. Stesso discorso vale per Laurientè, oggi è al centro del progetto più di quanto lo fosse Boga. Domenico è un ragazzo serio, un grande professionista che tiene molto al Sassuolo. In estate, dopo la mia chiusura alla cessione, non ci fu bisogno di chiarirsi. Mi è dispiaciuto sentire certe parole da un grande allenatore come Mourinho. Per noi educazione e rispetto sono alla base di tutto e nessuno può insegnarci queste cose".