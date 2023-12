Prosegue l'asse di mercato tra Frosinone e Juventus . Dopo Barrenechea, Kaio Jorge e Soulé, un altro giovane bianconero è sempre più vicino giallazzurri: si tratta di Dean Huijsen , difensore classe 2005 che quest'anno ha debuttato in prima squadra contro il Milan. L'olandese era nel mirino di tanti club , sia in Italia (lo volevano Sassuolo, Salernitana, Verona ed Empoli) che all'estero (Granada, Anderlecht, Young Boys e Newcastle), ma alla fine la scelta dovrebbe ricadere sul Frosinone, visto anche l'ottimo percorso fatto con Di Francesco dagli altri giovani della Juventus. Mancano pochi dettagli : l'obiettivo è chiudere dopo la partita tra Frosinone e Juventus, in programma sabato.

Il profilo di Huijsen

Classe 2005, Dean è un figlio d'arte visto che il papà Donny è un ex calciatore scuola Ajax con 15 presenze in Eredivisie negli anni '90. Alto 195 cm, il difensore nato ad Amsterdam venne scovato dagli scout della Juventus nel 2021, quando giocava nell'under 16 del Malaga. In poco più di due anni Huijsen ha vissuto una rapida ascesa: prima l'Under 17, poi la Primavera e infine la Next Gen e la "promozione" in prima squadra. Allegri lo ha elogiato più volte, lanciandolo contro il Milan a San Siro lo scorso 22 ottobre. Una presenza di 12 minuti, poi sette panchina tra i "grandi" e cinque presenze in Serie C con la Next Gen di Massimo Brambilla.