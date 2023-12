Affare ai dettagli per il passaggio del giocatore del Napoli al Lipsia. Visite mediche previste per fine mese, da gennaio dovrebbe iniziare la sua avventura in Bundesliga. Al club di De Laurentiis circa 25 milioni di euro

Mancherebbe solo l’annuncio ufficiale, poi Eljif Elmas diventerà un nuovo giocatore del Lipsia . L'accordo è stato praticamente raggiunto e De Laurentiis è al lavoro per limare i dettagli e chiuderlo per una cifra attorno ai 25 milioni di euro .

A fine mese le visite mediche

Il giocatore macedone, insomma, è ad un passo dalla Bundesliga, e l'ulteriore conferma arriva dallo stesso presidente del Napoli, che in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport ha detto senza tanti giri di parole: "Elmas è già venduto. È uno che vuole giocare sempre, non ha capito che si è titolari anche se non si fanno novanta minuti". In Germania ne parla anche Sky.de, scrivendo che Elmas dovrebbe già sostenere le visite mediche a fine mese, per poi aggregarsi il 2 gennaio al suo nuovo club, che era alla ricerca di un sostituto di Emil Forsberg, che da gennaio passera ai NY Red Bulls, in Mls.