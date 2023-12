Rossoneri al lavoro per gennaio: l'obiettivo resta il bomber dello Stoccarda, 19 gol in 16 presenze stagionali, che ha una clausola da 17 milioni. Da trovare soprattutto l'intesa col giocatore. Per la difesa si valutano Lenglet (chiuso all'Aston Villa) e Nelsson del Galatasaray, ma c'è anche il possibile ritorno anticipato di Gabbia

Scorre il countdown per il mercato di gennaio, sessione dove il Milan è già al lavoro . Le mosse dei rossoneri si dividono tra attacco e difesa: partiamo dal reparto avanzato e dal nome di Serhou Guirassy , centravanti dello Stoccarda da 19 gol in 16 presenze stagionali, lui che è un obiettivo del Diavolo da più di un mese. La situazione: il Milan sta insistendo, contatti vivi con l'entourage del giocatore e c'è la volontà di avanzare con la trattativa pagando la clausola da 17 milioni di euro . Tutta da raggiungere, però, l'intesa col giocatore sia sotto il profilo economico (Guirassy ha un contratto importante con lo Stoccarda) che progettuale . I rossoneri lo vogliono a gennaio per anticipare i tempi e non aspettare l'estate (quando la concorrenza potrebbe aumentare), l'attaccante andrà convinto per sposare immediatamente l'Italia e il Milan.

I nomi per la difesa

Sono due i nomi caldi a Milanello: Clement Lenglet, 28enne francese dell'Aston Villa in prestito dal Barcellona, schierato in stagione da Unai Emery solo in Conference League (0 minuti giocati in Premier). L'ostacolo è legato all'ingaggio elevato del difensore. L'alternativa è Victor Nelsson, danese classe 1998 in forza al Galatasaray, coi turchi che potrebbero aprire alla sua cessione in prestito. Resta d'attualità anche il nome di Matteo Gabbia prestato proprio dai rossoneri al Villarreal: ma sul suo rientro anticipato pesano i pochi difensori attualmente disponibili nella rosa degli spagnoli. Per il ruolo di terzino sinistro, infine, si proverà ad anticipare a gennaio l'arrivo di Juan Miranda del Betis Siviglia, in scadenza di contratto a giugno.