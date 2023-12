Rinforzare la difesa è uno degli obiettivi principali nel prossimo mercato del Napoli. I campioni d’Italia hanno già subìto 19 gol in campionato, 6 in più rispetto allo scorso anno a questo punto della stagione. Per questo motivo, la dirigenza si sta già muovendo sia in entrata che in uscita per regalare a Mazzarri un reparto più competitivo. Tra i partenti c’è il giovane Zanoli, destinato al Genoa. Per sostituirlo i nomi più gettonati sono quelli di Mazzocchi, attualmente alla Salernitana, e Faraoni dell’Hellas Verona. Proprio l’esterno del Verona potrebbe diventare la prima alternativa come vice Di Lorenzo visto che la valutazione che la Salernitana fa di Mazzocchi è di circa 4-5 milioni di euro, mentre in Napoli vorrebbe investire molto meno. Non solo Zanoli: anche Ostigard potrebbe salutare Napoli e a maggior ragione, in quel caso, Mazzarri avrebbe bisogno di un ulteriore innesto in difesa.