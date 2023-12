La Roma è alla ricerca di un difensore centrale che possa dare alternative a José Mourinho in un reparto fin qui in difficoltà numerica (che a gennaio perderà anche Ndicka per la Coppa d'Africa). Tra i nomi nella lista della società giallorossa c’è quello di Leonardo Bonucci per il quale Mourinho avrebbe già dato il suo gradimento anche se nelle ultime ore non ci sono stati passi avanti o decisioni definitive in tal senso. L’ex Juventus, attualmente all’Union Berlino, tornerebbe volentieri in Italia anche per provare a inseguire l'obiettivo di una convocazione al prossimo Europeo. Finora il classe ’86 ha giocato soltanto sette partite in Bundesliga e tre in Champions, dalla quale l’Union è già stata eliminata. 723 i minuti totali in stagione con una rete messa a segno.