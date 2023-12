Le caratteristiche tecniche

Più volte visto all'opera sia col club belga che con la nazionale canadese, è considerato una via di mezzo tra Dumfries e Cuadrado: più fisico del colombiano, più tecnico dell'olandese, sbarcato in Europa nell'estate 2021 dai New England Revolution. Ha buona gamba, dribbling in velocità, tiro e personalità. Questo l'identikit in pillole del giocatore che piace molto anche a Inzaghi che, per necessità e per plasmare una squadra sempre più competitiva, chiede solo di puntellare il ruolo di esterno destro, onde trovarsi sul più bello con la coperta corta.