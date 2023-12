il profilo

Accostato all'Inter già tempo fa, Tajon Buchanan è vicino al trasferimento all'Inter per sostituire l'infortunato Cuadrado. Canadese formatosi in MLS e portato in Europa dal Bruges, le sue prestazioni con la squadra belga hanno attirato l'attenzione di diversi club europei. Profilo offensivo in grado però di adattarsi a giocare su tutte le fasce e in tutti i sistemi di gioco, le sue esultanze ricordano quelle di un ex interista