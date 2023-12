Come suggeriscono i media francesi, sembra arrivata al capolinea dopo solo 6 mesi l'avventura in giallorosso di Renato Sanches. Arrivato ad agosto in prestito dal Psg, il centrocampista portoghese ha giocato nove partite (solo due da titolare) per un totale di 227 minuti e un gol. Lo stesso giocatore, sul suo profilo Instagram, ha cancellato ogni riferimento alla Roma nell'immagine e nella biografia

Sarà addio dopo solo 6 mesi? Uno scenario che potrebbe prendere forma tra pochi giorni con l'apertura del mercato invernale. È il caso di Renato Sanches, 26enne centrocampista portoghese, arrivato alla Roma ad agosto e mai protagonista nonostante le attese. Preso dal Psg in prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento del numero minimo di presenze, l’ex Lille e Bayern Monaco non si è imposto nella Capitale come ribadisce il suo bilancio frenato dagli infortuni: nove partite disputate (solo due da titolare) per un totale di 227 minuti e un gol, segnato nel 7-0 all’Empoli dello scorso 17 settembre. Come suggeriscono i media francesi, Renato Sanches potrebbe chiudere in anticipo la sua avventura nella Capitale facendo ritorno a Parigi. L’interruzione del prestito è un’ipotesi avanzata dai rumors che arrivano dalla Francia, partenza che libererebbe un posto nella lista Uefa della Roma da destinare a uno tra Azmoun e Kristensen.